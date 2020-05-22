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    Туктамышева планирует исполнить четверной в программе нового сезона

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о постановке программы на следующий сезон.

    Елизавета Туктамышева
    Елизавета Туктамышева

    «Планирую включить четверной в программу, в контенте он есть. Но не знаю, сколько еще мы не будем кататься. Сходу после паузы вставить его будет сложно.

    Произвольную программу мы поставили онлайн в зале вместе с Юрием Смекаловым, чего-то непоправимого в отсутствии льда не было. Он профессионал, я тоже неглупый человек.

    Поставили, примерно понимая, сколько секунд мне нужно на какой элемент. Единственная сложность — потом подстроить конек», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс». 0

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