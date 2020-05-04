Йоханнес Бе назвал дату завершения своей карьеры

Норвежский биатлонистрассказал, когда планирует завершить карьеру.

«Я буду выступать до 2026 года, потом закончу. Думаю, время пройдет быстро, потому что у меня очень много мотивации.

Олимпиада-2026 в Италии должна быть потрясающей. После этого будет подходящее время, чтобы закончить карьеру, мне будет 33 года. Но до этого я завершать выступления не собираюсь.

Не собираюсь бегать до 40 или больше лет как Бьорндален. К тому времени у меня и так будет долгая карьера», — цитирует Бе TV2.

Стоит отметить, что на данный момент Йоханнесу Бе 26 лет. Он является 10-кратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом. 0