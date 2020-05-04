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    Йоханнес Бе назвал дату завершения своей карьеры

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    Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, когда планирует завершить карьеру.

    Йоханнес Бе
    Йоханнес Бе

    «Я буду выступать до 2026 года, потом закончу. Думаю, время пройдет быстро, потому что у меня очень много мотивации.

    Олимпиада-2026 в Италии должна быть потрясающей. После этого будет подходящее время, чтобы закончить карьеру, мне будет 33 года. Но до этого я завершать выступления не собираюсь.

    Не собираюсь бегать до 40 или больше лет как Бьорндален. К тому времени у меня и так будет долгая карьера», — цитирует Бе TV2.

    Стоит отметить, что на данный момент Йоханнесу Бе 26 лет. Он является 10-кратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом. 0

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