Драчев: Польховский не должен быть главным тренером

Глава Союза биатлонистов Россиизаявил о том, что не видит вице-президента СБРв роли главного тренера сборной России.

Напомним, что на прошлой неделе правление СБР рекомендовало Министерству спорта РФ утвердить Польховского в должности главного тренера сборной России.

«Кандидатура Польховского — не мой ход. Я не предлагал его ни на должность вице-президента, ни тем более на должность главного тренера. Я за то, чтобы на данный момент не торопиться и не ускорять процесс.

Лично я не против Польховского в плане организационных действий, но не в роли главного тренера. Не пытаюсь противостоять этому… Нужно принять единственное правильное решение, а мы куда-то спешим, бежим.

До Олимпиады осталось не так много времени, и полностью менять состав тренерского штаба сейчас — неверно. Идет пандемия, отсутствие контактов, сборов…

По факту, видимо, соберемся не раньше июля, а может и в августе. О какой централизованной подготовке мы говорим? Знакомство со спортсменами получится в конце подготовительного периода.

Я категорически против кандидатур Королькевича и Кабукова. Кабукова вообще не знаю — что за специалист, с кем работал? Неизвестная личность.

И ставить тренером человека, который вообще нигде толком не работал, просто непрофессионально», — рассказал Драчев в интервью телеканалу «Матч ТВ».

До 20 апреля действующий вице-президент СБР должен сформировать предложения по формированию тренерского штаба на следующий сезон.

В число кандидатов входят Владимир Королькевич, работавший в Словении и Белоруссии, а также Роберт Кабуков, ранее тренировавший сборную Казахстана. 0