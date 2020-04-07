Скончалась чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина

Чемпионка России по плаваниюскончалась на 33 году жизни после тяжелой болезни.

Об этом информирует «Р-Спорт», ссылаясь на сообщение пресс-службы Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Верещагина начинала спортивную карьеру под руководством заслуженного тренера России Натальи Козловой. На проходившем в 2004 году в Вене чемпионате Европы на короткой воде (25 м) спортсменка участвовала в финальном заплыве на 200 м брассом, где заняла пятое место.

Спортсменка входила в состав сборной России на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. 0