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    Скончалась чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина

    Прочие Водные виды Вокруг спорта
    Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась на 33 году жизни после тяжелой болезни.

    Скончалась чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина
    Скончалась чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина

    Об этом информирует «Р-Спорт», ссылаясь на сообщение пресс-службы Всероссийской федерации плавания (ВФП).

    Верещагина начинала спортивную карьеру под руководством заслуженного тренера России Натальи Козловой. На проходившем в 2004 году в Вене чемпионате Европы на короткой воде (25 м) спортсменка участвовала в финальном заплыве на 200 м брассом, где заняла пятое место.

    Спортсменка входила в состав сборной России на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. 0

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