Российский лыжник Большунов досрочно выиграл зачет Кубка мира

Сборная Норвегии по лыжным гонкам не будет участвовать в североамериканских этапах Кубка мира из-за угрозы распространения коронавируса.

Соответствующее решение приняла федерация лыжных видов спорта Норвегии. В результате российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира.

Большунов с 2221 очком занимает первое место в общем зачёте. На второй строчке располагается норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, у которого 1726 балллов.

«Мы несем ответственность. И мы расставляем приоритеты. Поэтому мы выбираем здоровье, а не результаты», — заявил президент федерации Турбьорн Скогстад.

Общий зачет Кубка мира

1. Александр Большунов (Россия) — 2221

2. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — 1726

3. Пол Голберг (Норвегия) — 1311…

8. Сергей Устюгов (Россия) — 908…

11. Андрей Мельниченко (Россия) — 625 0