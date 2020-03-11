Российский лыжник Большунов досрочно выиграл зачет Кубка мира

Большунов опередил двух норвежцев
globallookpress.com
Соответствующее решение приняла федерация лыжных видов спорта Норвегии. В результате российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира.
Большунов с 2221 очком занимает первое место в общем зачёте. На второй строчке располагается норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, у которого 1726 балллов.
«Мы несем ответственность. И мы расставляем приоритеты. Поэтому мы выбираем здоровье, а не результаты», — заявил президент федерации Турбьорн Скогстад.
Общий зачет Кубка мира
1. Александр Большунов (Россия) — 2221
2. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — 1726
3. Пол Голберг (Норвегия) — 1311…
8. Сергей Устюгов (Россия) — 908…
11. Андрей Мельниченко (Россия) — 625 0