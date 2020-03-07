Хованцев: Сборная России без Логинова успешно выступила в эстафете

Главный тренер сборной Россииоценил выступление мужской команды в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Карима Халили заняла четвертое место.

«Эту гонку можно считать успешной. Тут нужно говорить не об отсутствии Логинова. Ребята хорошо отработали.

Единственное, что Латыпов взял три дополнительных патрона. Он не сориентировался на то, что поднялся ветер. У него были габаритные выстрелы. В остальном отработали хорошо.

Эксперимент поставить молодых оправдал себя. Мы должны иметь не только четырех биатлонистов, которые всегда будут бегать эстафету, но 5-6 человек, которые могут это делать. Мы идем к этому.

Почему на ЧМ у девочек бегали только четыре человека? Ну Анастасия Гореева еще не подросла, а Карим по своим результатам подходит, уже может выступать здесь.

Гореева — талантливая юниорка. Думаю, что в следующем сезоне она, как и Карим, сможет выступить.

В масс-старте у мужчин побегут трое», — приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

Заключительную эстафету сезона выиграла сборная Норвегии, которая также завоевала «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине. 0