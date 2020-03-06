Устюгов подал апелляцию в CAS на решение IBU о дисквалификации

Российский биатлонистподал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации.

«Олимпийский чемпион Евгений Устюгов подал жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации.

Напомню, что 13 февраля Евгений Устюгов был признан IBU виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на два года», — сообщил ТАСС адвокат спортсмена Алексей Панич.

Устюгов был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона.

Результаты Евгения с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе победа в составе сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Ранее стало известно, что апелляцию на свою двухлетнюю дисквалификацию подала Светлана Слепцова. 0