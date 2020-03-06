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    Устюгов подал апелляцию в CAS на решение IBU о дисквалификации

    Прочие Допинг Вокруг спорта Биатлон
    Российский биатлонист Евгений Устюгов подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации.

    Евгений Устюгов
    Евгений Устюгов

    «Олимпийский чемпион Евгений Устюгов подал жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации.

    Напомню, что 13 февраля Евгений Устюгов был признан IBU виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на два года», — сообщил ТАСС адвокат спортсмена Алексей Панич.

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    • Устюгов был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона.

    Результаты Евгения с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе победа в составе сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде в Сочи.

    Ранее стало известно, что апелляцию на свою двухлетнюю дисквалификацию подала Светлана Слепцова. 0

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