Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями Родченкова

Спортивный арбитраж (CAS) рассмотрел дело биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против МОК. Вердикт еще не вынесен, но вокруг дела уже успел разгореться скандал — российская сторона обвинила МОК в фальсификации доказательств, правда быстро пошла на попятный.

Биатлонистки против МОК

2 марта в Цюрихе началось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу трех российских биатлонисток: Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Спортсменки завоевали серебро в эстафете Сочи-2014 (а Вилухину — еще и серебра в спринте), а потом грянул знаменитый допинговый скандал в российском спорте.

Их результат был аннулирован по обвинению в манипуляциях с допинг-пробами (превышение уровня соли в пробах, наличие чужого ДНК в пробе Зайцевой), а самих их пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах.

Биатлонистки подали апелляцию, как и остальные российские спортсмены, дисквалифицированные МОК после Сочи-2014.

В февраля 2018-го 28 ранее наказанных россиян по итогам слушаний в CAS реабилитировали, вину еще 11 признали доказанной, заменив им пожизненный бан на пропуск одной Олимпиады.

Так как к тому времени Зайцева, Вилухина и Романова уже завершили карьеру, их дело рассматривалось в последнюю очередь и руки у судей до него дошли только сейчас.

Ольга Вилухина и Ольга Зайцева https://globallookpress.com/

Формально до рассмотрения дела они не считались виновными и не получали официальной дисквалификации, а их медали не были переданы другим спортсменкам.

Кроме апелляции в CAS спортсменки подали иск в гражданский суд Нью-Йорка против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого и строились дела против российских атлетов.

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Биатлонистки обвиняют его в клевете и требуют по 10 млн долларов моральной компенсации для каждой.

История с поддельной подписью Родченкова

В Лозанне российским спортсменкам помогают юристы олигарха Михаила Прохорова, который руководил российским биатлоном до весны 2014-го. Один из них и начал информационную атаку на Международный олимпийский комитет (МОК).

2 марта адвокат Алексей Панич, представляющий интересы Зайцевой, Романовой и Вилухиной, заявил во время слушаний CAS, что представленные МОК подписи Родченкова на аффедивитах (ключевых доказательствах) по допинговым делам спортсменок являются фальшивкой.

Об этом, по словам Панича, свидетельствуют заключения британских и российских экспертов, в частности — эксперты Group-IB — компании, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Также адвокат рассказал прессе, что большинство предъявленных МОК обвинений было снято на досудебной стадии.

«Мы сравнивали подписи с другими подписями господина Родченкова, которые нами были получены в московской лаборатории, где он ранее работал директором. Мы получили большое количество образцов его подписей — более ста, притом что для проведения экспертизы обычно требуется порядка двух десятков образцов.

Мы были практически уверены в том, что если принесем заключение исключительно от российских экспертов, то ему никто не поверит, поэтому мы нашли и привлекли к работе одного из лучших английских экспертов-почерковедов, который неоднократно выступал в судах как Великобритании, так и других государств. Опыт его работы составляет более 40 лет, и он пришел к выводу о поддельности подписей господина Родченкова.

Григорий Родченков https://globallookpress.com/

Ключевые доказательства, которые представлены в этом деле, — это аффидевиты Родченкова, и поскольку ряд подписей на этих аффидевитах вызвали у нас подозрения, мы перед сегодняшним судебным заседанием попросили экспертов оценить данные подписи.

Российские и английские эксперты-почерковеды пришли к выводу, что все, абсолютно все подписи Родченкова на аффидевитах являются поддельными. И такой же вывод был сделан Group-IB. Сегодня мы сделали заявление, что подписи являются поддельными, и эти доказательства были приняты к рассмотрению», — рассказал Панич ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказались давать комментарии по идущему расследованию (стандартная практика), чем только подлили масла в огонь. В России готовились праздновать победу.

Что за подписи?

Подписи, вызвавшие сомнение у российской стороны, разумеется, были не были сделаны рукой самого Родченкова. Мы живем в цифровой век и подписи давно стали электронными.

По сути, речь о скане подписи, который использовал МОК. Это распространенная практика в юриспруденции, не только спортивной — применять цифровой вариант автографа, используемый как факсимилле.

Для того, чтобы эксперты сумели прийти к выводу, что подпись поддельная, им нужно было иметь актуальный образец подписи Родченкова — не пятилетней или десятилетней давности, не времен, когда он работал в Московской лаборатории, а актуальный.

Но даже если бы такой образец у экспертов был, МОК спокойно мог предоставить письмо от адвоката или от самого Родченкова, подтверждающее, что показания истинные.

Дезинформация от адвоката

Собственно, так и случилось. Российская сторона заявила протест, CAS среагировал запросом в МОК, представители которого 3 марта предоставили необходимый документ.

Правда адвокат Алексей Панич интерпретировал его очень своеобразно.

«В качестве ответа был предоставлен некий новый документ за подписью Родченкова. Нам предоставили только часть этого документа, что нас не очень устраивает, но такова процедура в Спортивном арбитражном суде.

Насколько мы понимаем, помимо текста, который был нам предоставлен, была также страница, на которой имеется нотариальное заверение подписи Родченкова, соответственно, панели необходимо будет рассмотреть полный документ.

Мы же, посмотрев то, чтобы было предоставлено, видим, что, во-первых, в этом документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены : то есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными — Родченков не подписывал этих документов.

Григорий Родченков https://globallookpress.com/

Во-вторых, Родченков заявил, что он давал согласие на использование его электронных подписей, но дело в том, что такое заявление находится в прямом противоречии с тем, что сказали эксперты.

Эксперты заявили, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти. То есть в отношении семи документов эксперты указали на то, что подписи были сделаны другим лицом», — заявил адвокат ТАСС.

По сути, Алексей Панич объявил прессе, что МОК признал подделку подписей Родченкова в документах. Именно с такими громкими заголовками вышли новости в России, а российские биатлонистки поверили в победу.

Ольга Вилухина Бывшая российская биатлонистка Я очень обрадовалась, что была подделка подписей — это обвал всему делу. Я негодую по поводу всего этого как серебряный призер. Это дискредитирует мое имя, я не могу посещать стадионы, я не могу выезжать на Олимпийские игры.

Конец банкета

Впрочем, уже в среду, 4 марта, все празднования можно было свертывать. МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией.

Да и сам бравый адвокат моментально сдал назад, отправив покаянное письмо в Международный Олимпийский Комитет, в котором сообщалось, что он никогда не заявлял о том, что МОК признал поддельность подписей Родченкова.

«Я заметил, что некоторые СМИ опубликовали неверную информацию со ссылкой на мой комментарий в отношении нового показания Родченкова, представленного в ходе слушания.

Они утверждают, что МОК признал, что подписи Родченкова были подделаны. Я хотел бы подчеркнуть, что я никогда не давал такого заявления.

Григорий Родченков https://globallookpress.com/

Я просто сказал, что МОК представил новое свидетельство Родченкова. Когда я увидел эти публикации, я связался с соответствующими СМИ и указал, что эта информация неверна и я никогда не говорил этого. Тем не менее я не могу исключить, что это заявление еще может появиться в прессе.

Я, конечно, буду продолжать информировать СМИ, что эта информация неверна. Я подтверждаю, что МОК может использовать мою электронную почту в качестве опровержения в случае необходимости», — цитирует письмо Панича МОК «РБК-Спорт».

Тем не менее, для российских СМИ адвокат продолжал гнуть линию «поддельных подписей», уже закрытую судом.

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«В заявлении Родченкова говорится, что он самостоятельно не подписывал все те девять документов, которые были представлены. Он указал на то, что они были подписаны его электронной подписью с его согласия.

Но это заявление не соответствует выводам экспертов, которые установили, что на семи документах из девяти подпись Родченкова пыталось копировать другое лицо, то есть там не использовалась электронная подпись.

Более того, эксперты сомневаются в подлинности даже электронных подписей Родченкова», — сказал Панич ТАСС.

Что это было?

Поведение юристов российской стороны выглядит очень странным — на первый взгляд. Слушание дела российских биатлонисток изначально должно было проходить в открытом режиме, но за два дня до начала процесса CAS объявил, что закрыл заседания для публики из-за коронавируса.

Если процесс закрытый, то любые комментарии сторон до вынесения решения будут иметь крайне негативный эффект — в первую очередь для стороны, дающей комментарии. Но российские адвокаты, по их словам «решили, что надо коммуницировать со СМИ, раз журналисты не могут прийти».

Российские биатлонистки https://globallookpress.com/

В результате адвокат Панич совершенно открыто разглашает информацию о ходе слушаний и российской позиции. Это обычно воспринимается в штыки и провоцирует негативное отношение арбитров. Зачем же это было сделано?

Артем Пацев Спортивный юрист Разглашение доказательной базы прямо по ходу слушаний со стороны адвоката, мягко говоря, не приветствуется арбитрами CAS. Это считается некорректным, и арбитры крайне негативно относятся к той стороне, которая допускает такое разглашение. На мой взгляд, позиция насчет поддельной подписи рассчитана исключительно на внутренний рынок, обыкновенный пиар. Это ни к чему не приведет, но просто провоцирует дополнительный шум

Ларчик открывается довольно просто. Понимая, что дело может с большой вероятностью быть проиграно, российская сторона начинает подстилать соломку заранее, создавая необходимый информационный фон на внутреннем рынке — в России.

Для прессы делаются громкие заявления о том, что WADA надо реформировать и отменить презумпцию виновности, и раз за разом повторяется о фальшивых подписях Родченкова, чтобы в мозгу обывателя накрепко засело — это не мы виновны и проиграли дело, это нас нечестно победили при помощи фальшивых доказательств.

Русских людей опять обижают. 0