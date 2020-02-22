Фалла выиграла спринт в рамках многодневки «Ски тур»

Майкен Касперсен Фалла
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В финальном забеге в Тронхейме Фалла показала результат 3 минуты 15,55 секунды.
Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг (+0,48), третье — швейцарка Надин Фендрих (+2,88).
Россиянки Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Диана Головань и Алия Иксанова не смогли преодолеть квалификацию.
Лыжные гонки. Тронхейм (Норвегия)
Кубок мира. «Ски тур». Женщины. Индивидуальный спринт. Спринт (К)
1. Майкен Фалла (Норвегия) — 3.15,55
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,48
3. Надин Фендрих (Швейцария) — 2,88
4. Анна Дювик (Швеция) — 3,71
5. Анна Свендсен (Норвегия) — 5,26
6. Хейди Венг (Норвегия) — 6,64 0