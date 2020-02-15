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    Садулаев и Тускаев — чемпионы Европы по борьбе

    Прочие Борьба
    Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в Риме.

    Абдулрашид Садулаев
    Абдулрашид Садулаев

    В финальной схватке в весовой категории до 97 кг Садулаев переиграл представителя Румынии Альберта Саритова со счетом 6:0.

    Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы.

    В весовой категории до 57 кг золото завоевал россиянин Азамат Тускаев, который в финале победил турка Сулеймана Атли — 3:1.

    Бронзовые медали — у немца Хорста Лера и серба Стевана Мичича.

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