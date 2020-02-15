Садулаев и Тускаев — чемпионы Европы по борьбе

Российский борец вольного стилязавоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в Риме.

В финальной схватке в весовой категории до 97 кг Садулаев переиграл представителя Румынии Альберта Саритова со счетом 6:0.

Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы.

В весовой категории до 57 кг золото завоевал россиянин Азамат Тускаев, который в финале победил турка Сулеймана Атли — 3:1.

Бронзовые медали — у немца Хорста Лера и серба Стевана Мичича.

Еще один россиянин Магомед Рамазанов стал серебряным призером континентального первенства. В финальной схватке в категории до 79 кг он уступил Магомедхабибу Кадимагомедову из Белоруссии со счетом 3:10. 0