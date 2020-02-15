Садулаев и Тускаев — чемпионы Европы по борьбе

Абдулрашид Садулаев
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В финальной схватке в весовой категории до 97 кг Садулаев переиграл представителя Румынии Альберта Саритова со счетом 6:0.
Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы.
В весовой категории до 57 кг золото завоевал россиянин Азамат Тускаев, который в финале победил турка Сулеймана Атли — 3:1.
Бронзовые медали — у немца Хорста Лера и серба Стевана Мичича.
Еще один россиянин Магомед Рамазанов стал серебряным призером континентального первенства. В финальной схватке в категории до 79 кг он уступил Магомедхабибу Кадимагомедову из Белоруссии со счетом 3:10. 0