Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира в Фалуне

Российский лыжниквыиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Большунов стал лучшим в гонке на 15 километров, даже несмотря на падение

Вторым финишировал норвежец Шур Рете. На третьей позиции еще один представитель России Иван Якимушкин.

После этой гонки Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира.

Кубок мира. Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 33.10,3

2. Шур Рете (Норвегия) — отставание 0,8

3. Иван Якимушкин (Россия) — 9,7

4. Андрей Мельниченко (Россия) — 10,5...

16. Евгений Белов (Россия) — 1.00,3

17. Артем Мальцев (Россия) — 1.04,4

19. Сергей Устюгов (Россия) — 1.07,4

21. Денис Спицов (Россия) — 1.11,1 0