Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира в Фалуне

Александр Большунов
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Большунов стал лучшим в гонке на 15 километров, даже несмотря на падение
Вторым финишировал норвежец Шур Рете. На третьей позиции еще один представитель России Иван Якимушкин.
После этой гонки Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира.
Кубок мира. Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 33.10,3
2. Шур Рете (Норвегия) — отставание 0,8
3. Иван Якимушкин (Россия) — 9,7
4. Андрей Мельниченко (Россия) — 10,5...
16. Евгений Белов (Россия) — 1.00,3
17. Артем Мальцев (Россия) — 1.04,4
19. Сергей Устюгов (Россия) — 1.07,4
21. Денис Спицов (Россия) — 1.11,1 0