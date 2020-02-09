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    Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира в Фалуне

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    Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Большунов стал лучшим в гонке на 15 километров, даже несмотря на падение

    Вторым финишировал норвежец Шур Рете. На третьей позиции еще один представитель России Иван Якимушкин.

    После этой гонки Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира.

    Кубок мира. Мужчины. Масс-старт, 15 км

    1. Александр Большунов (Россия) — 33.10,3

    2. Шур Рете (Норвегия) — отставание 0,8

    3. Иван Якимушкин (Россия) — 9,7

    4. Андрей Мельниченко (Россия) — 10,5...

    16. Евгений Белов (Россия) — 1.00,3

    17. Артем Мальцев (Россия) — 1.04,4

    19. Сергей Устюгов (Россия) — 1.07,4

    21. Денис Спицов (Россия) — 1.11,1 0

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