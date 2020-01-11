ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», «Челси» против «Бернли», «МЮ» примет «Норвич»
  • 18:57
    • Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри»
  • 18:47
    • Фаткулина и Кулижников завоевали золото ЧЕ на дистанции 500 м
  • 17:52
    • «Зенит» интересуется футболистом «Торино»
  • 17:36
    • «Арсенал» упустил победу в лондонском дерби
  • 15:56
    • «Авангард» на выезде обыграл «Барыс»
    Все новости спорта

    Россия стала четвертой в мужской эстафете в Оберхофе, победила Норвегия

    Прочие Биатлон
    Сборная Норвегии стала победителем мужской эстафеты на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

    Евгений Гараничев
    Евгений Гараничев

    Норвежцы Ларс Хельге Биркеланд, Эрленн Бьентегор, Йоханнес Дале и Ветле-Шостад Кристиансен прошли дистанцию за 1:19:32.3.

    Сборная Франции (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе) финишировала на втором месте.

    Замкнули тройку немцы Филипп Хорн, Йоханнес Гюн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.

    Команда России закончила гонку на четвертом месте. Россию представляли Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

    Ранее Норвегия стала победительницей женской эстафеты, Швеция финишировала второй, бронза у француженок. Россиянки закончили гонку на седьмом месте.

    Биатлон. Кубок мира
    Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км

    1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн, Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Дале, Ветле Кристиансен) — 1:19.32,3 (2 шт. круга + 8 доп. патронов)
    2. Франция (Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе) — отставание 4,4 (2 + 6)
    3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 48,2 (2 + 14)
    4. Россия (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) — 1.09,0 (0 + 9)
    5. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобостов) — 1.54,0 (1 + 12)
    6. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан) — 2.43,7 (0 + 14)

    В женской эстафете сборная России в составе Кристины Резцовой, Анастасии Поршневой, Светланы Мироновой и Ларисы Куклиной заняла седьмое место.

    Отметим, что на первых трех этапах россиянки использовали 14 дополнительных патронов — только Куклина обошлась без промахов.

    Победу одержала сборная Норвегии. Серебро завоевали шведки, третьими стали французские биатлонистки.

    Биатлон. Кубок мира
    Женщины. Эстафета, 4 х 6 км

    1. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф) — 01:14.11,6 (0 шт. кругов + 11 доп. патронов)
    2. Швеция (Эльвира Эберг, Лина Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг) — отставание 21,1 (0 + 10)
    3. Франция (Жюли Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза) — 33,1 (0 + 12)
    4. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Марен Хаммершмидт, Дениза Херманн) — 1.10,4 (1 + 11)
    5. Швейцария (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки) — 1.24,5 (1 + 9)
    6. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная) — 1.35,9 (1 + 7)
    7. Россия (Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина) — 2.20,7 (0 + 14) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Горячий лед. Как поссорились Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе
  • 18/12/2019 в 22:21
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
  • 1.70
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли Моуринью победную поступь «Ливерпуля»?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Интер» обыграть «Аталанту»?
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Что покажет «Милан» и Златан против кризисного «Кальяри»?
  • «Кальяри» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Анхель Корреа и Альваро Мората Футбол Класико отменяется. «Барса» феерически провалила концовку матча с «Атлетико»Обзор СМИ после поражения «Барселоны» в полуфинальном матче Суперкубка Испании Вчера в 14:040
  • 17:23
    • Кристиан Эриксен выдвинул «Интеру» условия по контракту
  • 16:53
    • «Эвертон» готов заплатить за Эвертона 30 млн евро
  • 16:32
    • Зидан о победе «Атлетико: Был момент во встрече, когда казалось, что "Барселона" выиграет, но таков футбол
    Лионель Месси Футбол Гений не в форме. Что происходит с Месси?Звездный аргентинец в последнее время столкнулся с трудностями 09/01/2020 в 18:050
  • Экспресс дня

  • Легко ли добудет «Ман Сити» три очка в Бирмингеме?
  • 2.74
    •
  • 19:26
    • «Локомотив» в Краснодаре переиграл «Нижний Новгород»
  • 19:21
    • «Нефтехимик» нанес поражение «Торпедо»
  • 19:15
    • «Наполи» усилился хавбеком «Лейпцига»
    Мурад Мусаев Футбол Планы на зиму: «Краснодар»Как Мураду Мусаеву подготовиться к борьбе за Лигу чемпионов 09/01/2020 в 22:570
  • 14:06
    • Ляпорт будет готов к концу января
  • 13:39
    • МЮ близок к подписанию полузащитника «Спортинга»
  • 12:45
    • Известны соперники «Локомотива» на первых зимних сборах
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Прогноз на матч Бордо — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Баффало — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Анже — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.74
  • Экспресс дня 11 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Филадельфия — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Эскобедо — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон