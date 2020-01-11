Россия стала четвертой в мужской эстафете в Оберхофе, победила Норвегия

Норвежцы Ларс Хельге Биркеланд, Эрленн Бьентегор, Йоханнес Дале и Ветле-Шостад Кристиансен прошли дистанцию за 1:19:32.3.
Сборная Франции (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе) финишировала на втором месте.
Замкнули тройку немцы Филипп Хорн, Йоханнес Гюн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.
Команда России закончила гонку на четвертом месте. Россию представляли Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.
Ранее Норвегия стала победительницей женской эстафеты, Швеция финишировала второй, бронза у француженок. Россиянки закончили гонку на седьмом месте.
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км
1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн, Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Дале, Ветле Кристиансен) — 1:19.32,3 (2 шт. круга + 8 доп. патронов)
2. Франция (Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе) — отставание 4,4 (2 + 6)
3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 48,2 (2 + 14)
4.
5. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобостов) — 1.54,0 (1 + 12)
6. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан) — 2.43,7 (0 + 14)
В женской эстафете сборная России в составе Кристины Резцовой, Анастасии Поршневой, Светланы Мироновой и Ларисы Куклиной заняла седьмое место.
Отметим, что на первых трех этапах россиянки использовали 14 дополнительных патронов — только Куклина обошлась без промахов.
Победу одержала сборная Норвегии. Серебро завоевали шведки, третьими стали французские биатлонистки.
Биатлон. Кубок мира
Женщины. Эстафета, 4 х 6 км
1. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф) — 01:14.11,6 (0 шт. кругов + 11 доп. патронов)
2. Швеция (Эльвира Эберг, Лина Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг) — отставание 21,1 (0 + 10)
3. Франция (Жюли Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза) — 33,1 (0 + 12)
4. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Марен Хаммершмидт, Дениза Херманн) — 1.10,4 (1 + 11)
5. Швейцария (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки) — 1.24,5 (1 + 9)
6. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная) — 1.35,9 (1 + 7)
7.