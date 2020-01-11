Россия стала четвертой в мужской эстафете в Оберхофе, победила Норвегия

Сборная Норвегии стала победителем мужской эстафеты на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Норвежцы Ларс Хельге Биркеланд, Эрленн Бьентегор, Йоханнес Дале и Ветле-Шостад Кристиансен прошли дистанцию за 1:19:32.3.

Сборная Франции (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе) финишировала на втором месте.

Замкнули тройку немцы Филипп Хорн, Йоханнес Гюн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.

Команда России закончила гонку на четвертом месте. Россию представляли Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

Ранее Норвегия стала победительницей женской эстафеты, Швеция финишировала второй, бронза у француженок. Россиянки закончили гонку на седьмом месте.

Биатлон. Кубок мира

Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн, Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Дале, Ветле Кристиансен) — 1:19.32,3 (2 шт. круга + 8 доп. патронов)

2. Франция (Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе) — отставание 4,4 (2 + 6)

3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 48,2 (2 + 14)

4. Россия (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) — 1.09,0 (0 + 9)

5. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобостов) — 1.54,0 (1 + 12)

6. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан) — 2.43,7 (0 + 14)

В женской эстафете сборная России в составе Кристины Резцовой, Анастасии Поршневой, Светланы Мироновой и Ларисы Куклиной заняла седьмое место.

Отметим, что на первых трех этапах россиянки использовали 14 дополнительных патронов — только Куклина обошлась без промахов.

Победу одержала сборная Норвегии. Серебро завоевали шведки, третьими стали французские биатлонистки.

Биатлон. Кубок мира

Женщины. Эстафета, 4 х 6 км