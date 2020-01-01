Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

Александр Большунов
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Второе место у еще одного россиянина Сергея Устюгова. Замкнул тройку призеров финн Иво Нисканен.
Кубок мира. Гонка преследования, 15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 38.14,9
2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 13,7
3. Иво Нисканен (Финляндия) — 24,8
4. Артем Мальцев (Россия) — 29,2
9. Иван Якимушкин (Россия) — 55,9
17. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.16,8
18. Денис Спицов (Россия) — 2.13,3...
20. Андрей Ларьков (Россия) — 2.19,9...
57. Глеб Ретивых (Россия) — 5.03,2 0