ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ГерманияМЧМ-2020. Россия разгромила Германию, Швеция расправилась со Словакией, Швейцария одолела Финляндию
  • 15:18
    • «Челси» может приобрести у ЦСКА Чалова
  • 15:00
    • Непряева финишировала четвертой в гонке преследования на «Тур де Ски»
  • 11:10
    • Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ
  • 19:25
    • Россия отгрузила Германии шесть шайб и вышла в четвертьфинал МЧМ-2020
  • 19:06
    • Йохауг — победительница гонки на 10 км на «Тур де Ски»
    Все новости спорта

    Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования на 15 километров в рамках «Тур де Ски» в итальянском Толбахе.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Второе место у еще одного россиянина Сергея Устюгова. Замкнул тройку призеров финн Иво Нисканен.

    Кубок мира. Гонка преследования, 15 км

    1. Александр Большунов (Россия) — 38.14,9
    2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 13,7
    3. Иво Нисканен (Финляндия) — 24,8
    4. Артем Мальцев (Россия) — 29,2
    9. Иван Якимушкин (Россия) — 55,9
    17. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.16,8
    18. Денис Спицов (Россия) — 2.13,3...
    20. Андрей Ларьков (Россия) — 2.19,9...
    57. Глеб Ретивых (Россия) — 5.03,2 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Горячий лед. Как поссорились Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе
  • 18/12/2019 в 22:21
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.75
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «МЮ» новый год с победы на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Насколько результативной выйдет игра шведов с чехами?
  • Швейцария U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Выстоят ли финны в игре против США?
  • США U20 — Финляндия U20. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Германия — Канада Хоккей МЧМ-2020. Канада победила Германию, США одолел ЧехиюОбзор очередного игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею Вчера в 00:090
  • 16:27
    • Уциев подписал новый контракт с «Ахматом»
  • 16:15
    • Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
  • 13:44
    • Вайгль перешел из «Боруссии» Д в «Бенфику»
    Фрагмент матча Хоккей С небес на землю. Россия снова проиграла СШАСМИ — о поражении сборной России от США на МЧМ-2020 30/12/2019 в 13:140
  • Экспресс дня

  • Начнет ли «Ливерпуль» новый год викторией?
  • 3.01
    •
  • 15:49
    • Райола: «Манчестер Юнайтед» загубил бы даже Марадону и Пеле
  • 15:34
    • «Оренбург» подписал хавбека сборной Казахстана
  • 13:57
    • Василий Березуцкий: «Спартак» сильно переплатил за Тиля
    «Оттава» — «Нью-Джерси» Хоккей НХЛ. Шайбы Гусева и Анисимова, передача Гаврикова и два очка ДадоноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря 30/12/2019 в 09:180
  • 12:46
    • «Хьюстон» обыграл «Денвер», «Торонто» победил «Кливленд»
  • 12:28
    • Россиянин Исаев стал чемпионом PFL
  • 13:29
    • Гвардиола: «Ман Сити» надо усерднее работать, лучше играть и молиться
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.67
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Уотфорд — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Норвич — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.54
  • Экспресс дня 1 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон