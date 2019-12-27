Алиев: Главным было поверить в себя

Фигуристпрокомментировал свою победу на чемпионате России.

«Я умею все делать. Главный вопрос — в себя поверить. Я хотел стать чемпионом России. Надеюсь, эта победа принесет мне уверенности, стержня, характера. Первый раз такие ощущения, странные эмоции. Знал, зачем сюда еду, на что способен. После не совсем успешной в целом, но успешной для меня произвольной я доволен. По 10-балльной шкале короткую программу оцениваю на 7. Мне нравится, что ощущаю себя все лучше и лучше. Произвольную на вялую восьмерочку», — приводит слова Алиева ria.ru.

«Меня журналисты спросили: титул ли для тебя это? Я не сразу ответил, но ко мне потом подошел тренер и сказал: "Это твой первый серьезный титул". И я буду считать так. Я сделал очень много для того, чтобы стоять сегодня на пьедестале».

Напомним, Алиев впервые в карьере стал чемпионом России. 0