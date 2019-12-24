Малышко исключен из состава сборной России на Кубок мира

Дмитрий Малышко
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Данное решение принято в ходе заседания правления Союза биатлонистов России, сообщает Sports.ru.
Малышко не выполнил критерии отбора на январские этапы, но был оставлен в команде тренерским решением. Однако большинство членов правления СБР выступило против кандидатуры Малышко.
Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев, которые также не выполнили критерии отбора, вошли в состав сборной России.
Составы мужской и женской сборных выглядят следующим образом:
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.
Женщины: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова. 0