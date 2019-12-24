Малышко исключен из состава сборной России на Кубок мира

Олимпийский чемпионисключен из состава сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону.

Данное решение принято в ходе заседания правления Союза биатлонистов России, сообщает Sports.ru.

Малышко не выполнил критерии отбора на январские этапы, но был оставлен в команде тренерским решением. Однако большинство членов правления СБР выступило против кандидатуры Малышко.

Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев, которые также не выполнили критерии отбора, вошли в состав сборной России.

Составы мужской и женской сборных выглядят следующим образом:

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова. 0