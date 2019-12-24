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    Малышко исключен из состава сборной России на Кубок мира

    Прочие Биатлон
    Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко исключен из состава сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону.

    Дмитрий Малышко
    Дмитрий Малышко

    Данное решение принято в ходе заседания правления Союза биатлонистов России, сообщает Sports.ru.

    Малышко не выполнил критерии отбора на январские этапы, но был оставлен в команде тренерским решением. Однако большинство членов правления СБР выступило против кандидатуры Малышко.

    Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев, которые также не выполнили критерии отбора, вошли в состав сборной России.

    Составы мужской и женской сборных выглядят следующим образом:

    Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.

    Женщины: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова. 0

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