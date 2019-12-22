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    Малышко и Гараничева могут убрать из основного состава сборной России

    Прочие Биатлон
    В понедельник, 23 декабря, состоится заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), на котором будет утвержден состав сборной России, сообщает Sports.ru.

    Дмитрий Малышко
    Дмитрий Малышко

    По данным источника, из основного состава могут быть исключены Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев.

    Отмечается, что большинство членов правления выступает против кандидатуры Малышко, по Гараничеву тоже будет голосование.

    Малышко и Гараничев, а также Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, не выполнили критерии отбора на январские этапы (два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета), однако их оставили в команде тренерским решением.

    При этом Карим Халили, который выполнил критерии отбора, точно выступит на январских этапах — его кандидатура одобрена. 0

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