Малышко и Гараничева могут убрать из основного состава сборной России

В понедельник, 23 декабря, состоится заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), на котором будет утвержден состав сборной России, сообщает Sports.ru.

По данным источника, из основного состава могут быть исключены Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев.

Отмечается, что большинство членов правления выступает против кандидатуры Малышко, по Гараничеву тоже будет голосование.

Малышко и Гараничев, а также Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, не выполнили критерии отбора на январские этапы (два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета), однако их оставили в команде тренерским решением.

При этом Карим Халили, который выполнил критерии отбора, точно выступит на январских этапах — его кандидатура одобрена. 0