Малышко и Гараничева могут убрать из основного состава сборной России

Дмитрий Малышко
globallookpress.com
По данным источника, из основного состава могут быть исключены Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев.
Отмечается, что большинство членов правления выступает против кандидатуры Малышко, по Гараничеву тоже будет голосование.
Малышко и Гараничев, а также Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, не выполнили критерии отбора на январские этапы (два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета), однако их оставили в команде тренерским решением.
При этом Карим Халили, который выполнил критерии отбора, точно выступит на январских этапах — его кандидатура одобрена. 0