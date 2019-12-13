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    Тарасова: У Загитовой пока не получается перейти этот пубертат

    Прочие Фигурное катание
    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российская фигуристка Алина Загитова приостановила карьеру, так как ей не удается преодолеть проблемы переходного возраста.

    Алина Загитова
    Алина Загитова

    Ранее олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях и не выступит на чемпионате России.

    «Все когда-то уходят, тем более она приостанавливает карьеру, Тутберидзе все это объяснила.

    Пока не получается, видимо, перейти этот пубертат, вот и все. И ничего в этом такого нет.

    Для одного человека завоевать олимпийскую медаль и медаль чемпионата мира — это мало, для другого человека иначе.

    Она же сказала, что у нее все уже есть. У нее действительно есть звания все абсолютно», — сказала Тарасова РИА Новости. 0

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