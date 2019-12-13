Тарасова: У Загитовой пока не получается перейти этот пубертат

Алина Загитова
globallookpress.com
Ранее олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях и не выступит на чемпионате России.
«Все когда-то уходят, тем более она приостанавливает карьеру, Тутберидзе все это объяснила.
Пока не получается, видимо, перейти этот пубертат, вот и все. И ничего в этом такого нет.
Для одного человека завоевать олимпийскую медаль и медаль чемпионата мира — это мало, для другого человека иначе.
Она же сказала, что у нее все уже есть. У нее действительно есть звания все абсолютно», — сказала Тарасова РИА Новости. 0