Тарасова: У Загитовой пока не получается перейти этот пубертат

Заслуженный тренер СССРсчитает, что российская фигуристкаприостановила карьеру, так как ей не удается преодолеть проблемы переходного возраста.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях и не выступит на чемпионате России.

«Все когда-то уходят, тем более она приостанавливает карьеру, Тутберидзе все это объяснила.

Пока не получается, видимо, перейти этот пубертат, вот и все. И ничего в этом такого нет.

Для одного человека завоевать олимпийскую медаль и медаль чемпионата мира — это мало, для другого человека иначе.

Она же сказала, что у нее все уже есть. У нее действительно есть звания все абсолютно», — сказала Тарасова РИА Новости. 0