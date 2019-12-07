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    Мишина и Галлямов завоевали бронзу в финале Гран-при

    Прочие Фигурное катание
    Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу в состязаниях спортивных пар в финале «Гран-при» по фигурному катанию в Турине (Италия).

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    Мишина и Галлямов по сумме двух прокатов набрали 203,13 балла.

    Победу по итогам короткой и произвольной программ одержали представители Китая Суй Вэнцзин/Хань Цун (211,69 баллов). Вторыми стали их соотечественники Пэн Чэн/Цзинь Ян (204,27).

    Гран-при. Финал. Пары. Произвольная программа

    1. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 134,60

    2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 134,19

    3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 131,65

    4. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 130,91

    5. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 125,19

    6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 119,59

    Итог

    1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 211,69

    2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 204,27

    3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 203,13

    4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 201,84

    5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 197,99

    6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 194,75 0

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