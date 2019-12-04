Бабиков: Состояние пока не идеальное, штормит

Российский биатлонистподвел итоги индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Напомним, что Бабиков не допустил промахов на огневых рубежах, однако занял 14-е место, упав перед финишем.

«Ответственность в любой гонке высока, когда выступаешь за Россию. Не было цели всех удивить.

Проблемы нужно решать постепенно, постараться минимизировать ошибки, пройти точно на рубеже. Очень сложная трасса, думал, как бы грамотно пройти и не упасть.

Не было мыслей не выходить под таким далеким номером из-за снега. Думал, что сразу разобьется трасса.

Когда осталось меньше людей на трассе, она стала более приемлемой для скорости. Но состояние пока не идеальное.

Планы — искать свое самочувствие в самом себе, в тренировках. Пока штормит. Как показывает практика, норвежцы и французы дают бой везде», — сказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лучшим из россиян в гонке стал Матвей Елисеев, финишировавший восьмым. Победу одержал француз Мартен Фуркад. 0