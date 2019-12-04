ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Массимилиано Аллегри — один из кандидатов на пост наставника «Арсенала»Топ-7 кандидатов на пост наставника «Арсенала»
  • 21:19
    • Меган Рапино: Роналду и Месси — суперзвезды, но боятся говорить о проблемах в футболе
  • 20:51
    • УЕФА утвердил регламент европейского отборочного турнира ЧМ-2022
  • 20:02
    • Французы заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке в Эстерсунде
  • 19:22
    • Сборная России попала в первую корзину дивизиона B Лиги наций-2020/21
  • 18:58
    • СМИ: Анчелотти может вернуться в ПСЖ
    Все новости спорта

    Бабиков: Состояние пока не идеальное, штормит

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Антон Бабиков подвел итоги индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

    Антон Бабиков
    Антон Бабиков

    Напомним, что Бабиков не допустил промахов на огневых рубежах, однако занял 14-е место, упав перед финишем.

    «Ответственность в любой гонке высока, когда выступаешь за Россию. Не было цели всех удивить.

    Проблемы нужно решать постепенно, постараться минимизировать ошибки, пройти точно на рубеже. Очень сложная трасса, думал, как бы грамотно пройти и не упасть.

    Не было мыслей не выходить под таким далеким номером из-за снега. Думал, что сразу разобьется трасса.

    Когда осталось меньше людей на трассе, она стала более приемлемой для скорости. Но состояние пока не идеальное.

    Планы — искать свое самочувствие в самом себе, в тренировках. Пока штормит. Как показывает практика, норвежцы и французы дают бой везде», — сказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Лучшим из россиян в гонке стал Матвей Елисеев, финишировавший восьмым. Победу одержал француз Мартен Фуркад. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Рекомендация или приговор? Узнаем в Париже 9 декабря
  • 26/11/2019 в 21:01
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
  • 4.50
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как «Манчестер Юнайтед» примет Моуринью?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Будет ли нападение ПСЖ громить «Нант»?
  • ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • На «Энфилде» «Ливерпуль» не будет напрягаться
  • «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», «МЮ» примет «Тоттенхэм»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу 02:010
  • 17:04
    • «Куньлунь» обыграл «Спартак» в дополнительное время
  • 16:47
    • Опубликовано список из 10 кандидатов на звание игрока года в Африке
  • 15:29
    • «Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы
    Юнес Намли Футбол Понедельник — день тяжелый. «Краснодару» не удалось выйти на второе местоРеакция прессы на матч «Краснодар» — «Тамбов» Вчера в 15:070
  • Экспресс дня

  • Прервет ли «Арсенал» свою неудачную серию?
  • 3.13
    •
  • 21:34
    • Бабиков: Состояние пока не идеальное, штормит
  • 21:01
    • «Нижний Новгород» одолел ВЭФ в матче Лиги чемпионов
  • 20:33
    • «Филадельфия» вызвала Воробьева из АХЛ
    Лионель Месси Футбол Месси — шестикратный. И другого варианта не былоРеакция спортивных СМИ на победу Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч»-2019 Вчера в 14:410
  • 14:25
    • Скалони: Я не знаю, будет ли предстоящий Кубок Америки последним для Месси
  • 14:07
    • Джошуа: Это не последний раз, когда я встречусь с Энди Руисом на ринге
  • 13:59
    • Семак: Состояние Лунева улучшается, Малком поедет на индивидуальные сборы с тренером
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон