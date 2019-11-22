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    Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при Японии

    Прочие Фигурное катание
    Россиянка Алена Косторная установила новый мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.

    Алена Косторная
    Алена Косторная

    Выступление Косторной судьи оценили на 85,04 балла. Ранее мировой рекорд принадлежал японке Рике Кихире (83,97).

    Кихира в короткой программе стала второй (79,89), замкнула тройку лучших американка Карен Чен (67,21).

    Еще одна россиянка Алина Загитова стала четвертой (66,84). Софья Самодурова показала седьмой результат (63,85).

    Произвольную программу фигуристки покажут в субботу, 23 ноября.

    Гран-при по фигурному катанию. 6-й этап
    Саппоро, Япония. Женщины. Короткая программа

    1. Алена Косторная (Россия) — 85,04 (мировой рекорд)
    2. Рика Кихира (Япония) — 79,89
    3. Карен Чен (США) — 67,21
    4. Алина Загитова (Россия) — 66,84
    5. Мако Ямашита (Япония) — 65,70
    6. Лим Ын Су (Южная Корея) — 65,28
    7. Софья Самодурова (Россия) — 63,85
    8. Юхана Йокои (Япония) — 62,67
    9. Старр Эндрюс (США) — 58,92
    10. Кайлани Крейн (Австралия) — 55,82
    11. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 49,77
    12. Меган Вессенберг (США) — 44,78 0

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