Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при Японии

Выступление Косторной судьи оценили на 85,04 балла. Ранее мировой рекорд принадлежал японке Рике Кихире (83,97).
Кихира в короткой программе стала второй (79,89), замкнула тройку лучших американка Карен Чен (67,21).
Еще одна россиянка Алина Загитова стала четвертой (66,84). Софья Самодурова показала седьмой результат (63,85).
Произвольную программу фигуристки покажут в субботу, 23 ноября.
Гран-при по фигурному катанию. 6-й этап
Саппоро, Япония. Женщины. Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 85,04 (мировой рекорд)
2. Рика Кихира (Япония) — 79,89
3. Карен Чен (США) — 67,21
4. Алина Загитова (Россия) — 66,84
5. Мако Ямашита (Япония) — 65,70
6. Лим Ын Су (Южная Корея) — 65,28
7. Софья Самодурова (Россия) — 63,85
8. Юхана Йокои (Япония) — 62,67
9. Старр Эндрюс (США) — 58,92
10. Кайлани Крейн (Австралия) — 55,82
11. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 49,77
12. Меган Вессенберг (США) — 44,78 0