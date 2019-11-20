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    СБР назвал состав сборной России на первый этап Кубка мира и Кубок IBU по биатлону

    Прочие Биатлон
    Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило состав сборной Росси на первый этап Кубка мира нового сезона, сообщает пресс-служба организации.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

    Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

    Первый этап Кубка мира нового сезона стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.

    Также Союз биатлонистов России утвердил состав сборной России на первые этапы Кубка IBU. В состав женской сборной вошла Екатерина Глазырина. Российская биатлонистка оказалась в центре скандала после того, как не попала в сборную на этапы Кубка мира, несмотря на хорошие результаты в квалификационных гонках.

    Состав сборной России на Кубок IBU:

    Мужчины: Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.

    Женщины: Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева.

    Первый этап Кубка IBU начнется в Шушене (Норвегия) 28 ноября. 0

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