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    Медведева отрицает наличие страха

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как справилась с неудачным прокатом короткой программы на этапе Гран-при в Канаде.

    Евгения Медведева
    Евгения Медведева

    «Я всегда говорю, что если есть какие-то ошибки, то это я где-то недоглядела и недоработала. Обычно я сразу после проката понимаю, где я что-то не сделала. Выступлению в короткой программе в Канаде объяснения не было.

    У меня было расстройство не из-за того, что упала или был недокрут. Была обида не из-за ошибки, а обида из-за того, что была проделана колоссальная, титаническая работа, Брайан Орсер со мной с утра и до ночи работал на катке, и все прокаты были чистые, все было хорошо.

    И голова холодная была, я не нервничала, очень многие думают почему-то, что меня трясет от страха. Нет. Я не понимала в чем дело, именно поэтому было такое разочарование. Да, это демотивирует, я не хочу врать — мы все люди. Но меня это демотивировало, наверное, часа на два.

    Через два часа я уже была в порядке, поговорила с родными, меня привели в чувства, появились силы. Мне помогли близкие люди: мама, друзья, тренеры. Я старалась не заходить в соцсети, но очень сложно упустить такую массу позитива. Хочу сказать, что это ваша заслуга тоже, потому что произвольную мы катали все вместе.

    Не хочу говорить ни о своих планах, ни о том, что чувствую. Я знаю, что пошло не так, я знаю, над чем работать. Я исправлю и на Гран-при России постараюсь больше такого не допустить», — сказала Медведева в эфире Первого канала. 0

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