Синицина и Кацалапов выиграли Гран-при Китая в танцах на льду

Российский дуэтпобедил в танцах на Гран-при Китая по фигурному катанию.

Дуэт впервые выиграл в серии Гран-при. Ранее они были вторыми на Гран-при Франции и Канады, а также в финале серии.

В произвольном танце российская пара была второй, уступив американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу.

Shiseido Cup of China. Чунцин, Китай. Танцы на льду Итоговое положение

1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 209,90

2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 208,55

3. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 190,74

4. Шиюэ Ван — Ли Сяннин (Китай) — 186,45

5. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 179,96

6. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 169,27

7. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 169,24

8. Чэнь Хун — Сунь Чжомин (Китай) — 162,91

9. Го Юйчжу — Чжао Пэнкунь (Китай) — 150,91

10. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 145,35

Произвольный танец

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 128,21

2. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 124,51

3. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 112,33

4. Шиюэ Ван — Ли Сяннин (Китай) — 111,68

5. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 105,26

6. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 105,20

7. Чэнь Хун — Сунь Чжомин (Китай) — 101,08

8. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 100,05

9. Го Юйчжу — Чжао Пэнкунь (Китай) — 93,81

10. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 88,75 0