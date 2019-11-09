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    Синицина и Кацалапов выиграли Гран-при Китая в танцах на льду

    Прочие Фигурное катание
    Российский дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов победил в танцах на Гран-при Китая по фигурному катанию.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Дуэт впервые выиграл в серии Гран-при. Ранее они были вторыми на Гран-при Франции и Канады, а также в финале серии.

    В произвольном танце российская пара была второй, уступив американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу.

    Shiseido Cup of China. Чунцин, Китай. Танцы на льду

    Итоговое положение

    1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 209,90
    2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 208,55
    3. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 190,74
    4. Шиюэ Ван — Ли Сяннин (Китай) — 186,45
    5. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 179,96
    6. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 169,27
    7. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 169,24
    8. Чэнь Хун — Сунь Чжомин (Китай) — 162,91
    9. Го Юйчжу — Чжао Пэнкунь (Китай) — 150,91
    10. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 145,35

    Произвольный танец

    1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 128,21
    2. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 124,51
    3. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 112,33
    4. Шиюэ Ван — Ли Сяннин (Китай) — 111,68
    5. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 105,26
    6. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 105,20
    7. Чэнь Хун — Сунь Чжомин (Китай) — 101,08
    8. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 100,05
    9. Го Юйчжу — Чжао Пэнкунь (Китай) — 93,81
    10. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 88,75 0

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