Синицина и Кацалапов выиграли Гран-при Китая в танцах на льду

Дуэт впервые выиграл в серии Гран-при. Ранее они были вторыми на Гран-при Франции и Канады, а также в финале серии.
В произвольном танце российская пара была второй, уступив американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу.
Shiseido Cup of China. Чунцин, Китай. Танцы на льду
Итоговое положение
Итоговое положение
1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 209,90
2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 208,55
3. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 190,74
4. Шиюэ Ван — Ли Сяннин (Китай) — 186,45
5. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 179,96
6. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 169,27
7. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 169,24
8. Чэнь Хун — Сунь Чжомин (Китай) — 162,91
9. Го Юйчжу — Чжао Пэнкунь (Китай) — 150,91
10. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 145,35
Произвольный танец
1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 128,21
2. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 124,51
3. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 112,33
4. Шиюэ Ван — Ли Сяннин (Китай) — 111,68
5. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 105,26
6. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 105,20
7. Чэнь Хун — Сунь Чжомин (Китай) — 101,08
8. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 100,05
9. Го Юйчжу — Чжао Пэнкунь (Китай) — 93,81
10. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 88,75 0