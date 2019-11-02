Косторная завоевала золото на этапе гран-при во Франции

Косторная победила как в короткой, так и в произвольной программах, получив в сумме двух видов 236,00 балла.
Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая допустила ошибку, из-за которой в произвольной программе показала даже худший результат, чем американка Мэрайя Белл.
Еще одна россиянка Мария Сотскова стала лишь 11-й.
Internationaux de France. Гренобль, Франция
Женщины. Итоговое положение
1. Алена Косторная (Россия) — 236,00 (личный рекорд)
2. Алина Загитова (Россия) — 216,06
3. Мэрайя Белл (США) — 212,89
4. Каори Сакамото (Япония) — 199,24
5. Старр Эндрюс (США) — 180,54
6. Вакаба Хигучи (Япония) — 174,12
7. Николь Шотт (Германия) — 166,89
8. Леа Серна (Франция) — 166,02
9. Юна Шираива (Япония) — 161,71
10. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 157,45
11. Мария Сотскова (Россия) — 144,89 0