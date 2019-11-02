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    Косторная завоевала золото на этапе гран-при во Франции

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в одиночном катании на этапе Гран-при во французском Гренобле.

    Алена Косторная
    Алена Косторная

    Косторная победила как в короткой, так и в произвольной программах, получив в сумме двух видов 236,00 балла.

    Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая допустила ошибку, из-за которой в произвольной программе показала даже худший результат, чем американка Мэрайя Белл.

    Еще одна россиянка Мария Сотскова стала лишь 11-й.

    Internationaux de France. Гренобль, Франция
    Женщины. Итоговое положение

    1. Алена Косторная (Россия) — 236,00 (личный рекорд)
    2. Алина Загитова (Россия) — 216,06
    3. Мэрайя Белл (США) — 212,89
    4. Каори Сакамото (Япония) — 199,24
    5. Старр Эндрюс (США) — 180,54
    6. Вакаба Хигучи (Япония) — 174,12
    7. Николь Шотт (Германия) — 166,89
    8. Леа Серна (Франция) — 166,02
    9. Юна Шираива (Япония) — 161,71
    10. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 157,45
    11. Мария Сотскова (Россия) — 144,89 0

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