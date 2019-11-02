Косторная завоевала золото на этапе гран-при во Франции

Российская фигуристказавоевала золотую медаль в одиночном катании на этапе Гран-при во французском Гренобле.

Косторная победила как в короткой, так и в произвольной программах, получив в сумме двух видов 236,00 балла.

Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая допустила ошибку, из-за которой в произвольной программе показала даже худший результат, чем американка Мэрайя Белл.

Еще одна россиянка Мария Сотскова стала лишь 11-й.

Internationaux de France. Гренобль, Франция

Женщины. Итоговое положение

1. Алена Косторная (Россия) — 236,00 (личный рекорд)

2. Алина Загитова (Россия) — 216,06

3. Мэрайя Белл (США) — 212,89

4. Каори Сакамото (Япония) — 199,24

5. Старр Эндрюс (США) — 180,54

6. Вакаба Хигучи (Япония) — 174,12

7. Николь Шотт (Германия) — 166,89

8. Леа Серна (Франция) — 166,02

9. Юна Шираива (Япония) — 161,71

10. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 157,45

11. Мария Сотскова (Россия) — 144,89 0