ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хохлов«Динамо» на дне. «Оренбург» вслед за Кононовым уволил Хохлова
  • 08:07
    • Сборная России победила Египет на Кубке мира
  • 23:20
    • Гаттузо: Не веду никаких переговоров, приехал в Россию смотреть футбол
  • 22:08
    • У Льориса диагностирован вывих локтевого сустава
  • 21:55
    • «Динамо» подыскивает замену Дмитрию Хохлову
  • 21:06
    • Зидан: Хочу большего, мы будем играть лучше
    Все новости спорта

    Сборная России победила Египет на Кубке мира

    Волейбол
    Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Египта в матче Кубка мира.

    Российские волейболисты
    Российские волейболисты

    Встреча, которая прошла в японском Нагано, завершилась со счетом 3:1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:21).

    Самыми результативными в составе российской команды стали Ярослав Подлесных (17 очков), Павел Круглов (15 очков), Игорь Филиппов (14 очков) и Иван Яковлев (13 очков).

    Таким образом, сборная России прервала двухматчевую серию поражений на Кубке мира. Ранее команда Туомаса Саммельвуо уступила Австралии (2:3) и Бразилии (0:3).

    9 октября команда России сыграет с Польшей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Спартак»
  • 1.91
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» добудет три очка в Екатеринбурге?
  • «Урал» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Воспользуется ли «Мальорка» непростым календарем «Эспаньола»?
  • «Мальорка» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Фиорентина» добыть третью победу кряду?
  • «Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Серхио Рамос Футбол Примера. «Реал» обыграл «Гранаду», «Барселона» встретится с «Севильей»Обзор матчей восьмого тура испанской Примеры 00:110
  • 20:19
    • СКА потерпел поражение от «Трактора»
  • 17:09
    • «Динамо» подтвердило отставку Хохлова
  • 21:37
    • «Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»
    «Оренбург» — «Динамо» Футбол РПЛ. «Динамо» проиграло в Оренбурге, «Краснодар» примет «Спартак», ЦСКА против «Ростова»Обзор матчей 12-го тура чемпионата России Вчера в 23:110
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Лестер» сбить «Ливерпуль» с чемпионского темпа?
  • 3.32
    •
  • 23:58
    • «Осасуна» обыграла «Вильярреал»
  • 23:47
    • «Милан» в большинстве одолел «Дженоа»
  • 22:53
    • «Монако» проиграл «Монпелье», Головин получил красную карточку
    Мохамед Салах Футбол АПЛ. Разгромное поражение «Тоттенхэма», «Ливерпуль» выиграл у «Лестера»Подробности матчей восьмого тура чемпионата Англии Вчера в 21:410
  • 20:47
    • Милнер: Команде нужно продолжать становиться лучше
  • 20:35
    • ПСЖ уверенно выиграл у «Анже»
  • 20:18
    • Мелкадзе: В перерыве перестроились на четыре защитника и пошла игра
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон