Сборная России победила Египет на Кубке мира

Российские волейболисты
fivb.com
Встреча, которая прошла в японском Нагано, завершилась со счетом 3:1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:21).
Самыми результативными в составе российской команды стали Ярослав Подлесных (17 очков), Павел Круглов (15 очков), Игорь Филиппов (14 очков) и Иван Яковлев (13 очков).
Таким образом, сборная России прервала двухматчевую серию поражений на Кубке мира. Ранее команда Туомаса Саммельвуо уступила Австралии (2:3) и Бразилии (0:3).
9 октября команда России сыграет с Польшей. 0