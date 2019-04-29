Двукратный чемпион мира по горным лыжам завершил карьеру

36-летний австрийский горнолыжникпринял решение завершить карьеру, сообщает Laola1.

Он является двукратным чемпионом мира в командном первенстве (2013 и 2015), бронзовым призером чемпионата мира 2011 года в гигантском слаломе и серебряным — в командном первенстве.

Шергхофер, специализирующийся в гигантском слаломе, принял участие в двух Олимпиадах — 2010 и 2014 годов. В Ванкувере он стал 12-м, в Сочи — 18-м.

В последнее время спортсмен испытывал проблемы с коленом, в связи с чем был вынужден досрочно завершить прошедший сезон. Шергхофер представлял Австрию на четырёх чемпионатах мира. 0