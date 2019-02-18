Оглашен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы

Антон Бабиков
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Состав сборной России:
Мужчины: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко;
Женщины: Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт.
В расписании турнира всего восемь гонок: смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и пасьюты. Все гонки пройдут в Минске, на трассах Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». 0