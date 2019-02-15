Йоханнес Бё досрочно выиграл спринтерский зачет Кубка мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё досрочно завоевал малый Хрустальный глобус в спринтерском зачете по итогам Кубка мира в сезоне-2018/19.

Йоханнес Бё langrenn.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В пятницу на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити прошла спринтерская гонка, в которой Бё занял пятое место, пополнив свой кубковый счет на 40 очков.

Россиянин Александр Логинов финишировал 28-м, набрав 13 баллов. В итоге за две спринтерские гонки до конца сезона Бё оторвался от Логинова на 130 очков, в то время как за победу в гонке дается 60 баллов.

Бё, который впервые в своей карьере стал обладателем малого Хрустального глобуса в спринте, возглавляет спринтерский зачет Кубка мира с 394 очками в активе.

Логинов набрал 264 балла и располагается на второй строчке. Тройку замыкает француз Симон Дестье, который отстает от россиянина на 2 балла. 0