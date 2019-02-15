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    Российские биатлонисты могут полностью перейти на отечественные винтовки

    Биатлон
    Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о планах выпуска отечественных винтовок для российских спортсменов.

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    Россияне не хотят покупать винтовки заграницей
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    «На встрече с руководством ЦНИИТОЧМАШ и представителями "Калашникова", которая прошла в начале недели, было отмечено, что будет наиболее предпочтительно использование патронов для упражнения биатлон 5,6 миллиметра (.22LR) патронов типа "Олимп" и винтовок "БИ-7-4" для подготовки команд и проведения соревнований по биатлону различного уровня», — цитирует Драчева «Чемпионат».

    По словам главы СБР, необходимость создания отечественного стрелкового комплекса обусловлена тем, что мировые лидеры в производстве спортивных патронов не собираются поставлять лучшие партии для россиян, так как не заинтересованы в их высоких достижениях. 0

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