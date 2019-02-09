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    Шипулин занял третье место в гонке «Лыжня России»

    Лыжи Биатлон
    Олимпийский чемпион-2014 по биатлону Антон Шипулин занял третье место во всероссийской массовой гонке «Лыжня России» в Нижнем Тагиле.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин
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    Напомним, что 31-летний спортсмен завершил карьеру в декабре 2018 года.

    «Третье место среди мужчин занял Антон Шипулин. Первое занял Юрий Гаврилов, второе — Никита Ступак.

    Среди женщин первое место — Анна Медведева, второе — Екатерина Леонова и третье — Дарья Николина», — приводит ТАСС слова исполнительного директора центрального старта гонки в Свердловской области Дмитрия Чукреева.

    «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. 0

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