Шипулин занял третье место в гонке «Лыжня России»

Олимпийский чемпион-2014 по биатлонузанял третье место во всероссийской массовой гонке «Лыжня России» в Нижнем Тагиле.

Напомним, что 31-летний спортсмен завершил карьеру в декабре 2018 года.

«Третье место среди мужчин занял Антон Шипулин. Первое занял Юрий Гаврилов, второе — Никита Ступак.

Среди женщин первое место — Анна Медведева, второе — Екатерина Леонова и третье — Дарья Николина», — приводит ТАСС слова исполнительного директора центрального старта гонки в Свердловской области Дмитрия Чукреева.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. 0