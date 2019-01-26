Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ в танцах на льду

Золотые медали завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировые рекорды в ритм-танце (84,79), произвольном танце (133,19) и по общей сумме баллов (217,98).
Степанова и Букин набрали по сумме двух программ 206,41 балла. Бронзу завоевали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (199.84).
Еще одна российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набрав 193.95 балла, заняла четвертое место.
Софья Евдокимова и Егор Базин показали девятый результат (175,62).
Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 217,98
2. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 206,41
3. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 199,84
4. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 193,95
5. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 185,35
6. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 182,05
7. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 180,67…
9. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 175,62
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 133,19
2. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 125,04
3. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 123,71
4. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 120,79
5. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 112,48
6. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 112,28
7. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 111,39
8. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 108,97 0