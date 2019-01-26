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    Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ в танцах на льду

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    Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на чемпионате Европы в Минске.

    Александра Степанова и Иван Букин
    Александра Степанова и Иван Букин
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    Золотые медали завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировые рекорды в ритм-танце (84,79), произвольном танце (133,19) и по общей сумме баллов (217,98).

    Степанова и Букин набрали по сумме двух программ 206,41 балла. Бронзу завоевали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (199.84).

    Еще одна российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набрав 193.95 балла, заняла четвертое место.

    Софья Евдокимова и Егор Базин показали девятый результат (175,62).

    Чемпионат Европы.
    Танцы на льду. Итоговое положение

    1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 217,98
    2. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 206,41
    3. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 199,84
    4. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 193,95
    5. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 185,35
    6. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 182,05
    7. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 180,67…
    9. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 175,62

    Произвольный танец

    1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 133,19
    2. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 125,04
    3. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 123,71
    4. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 120,79
    5. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 112,48
    6. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 112,28
    7. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 111,39
    8. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 108,97 0

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