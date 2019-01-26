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    Логинов стал седьмым в гонке преследования Кубка мира в Антхольце

    Биатлон
    В итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования.

    Йоханнес Бе
    Йоханнес Бе
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    Победу в гонке одержал лидер текущего сезона Кубка мира Йоханнес Бе. Второе место занял француз Антонен Гигонна, третье — еще один представитель Франции Кантен Фийон Майе.

    Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который с одним промахов финишировал седьмым.

    Кубок мира. Антхольц. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

    1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31.33,7 (3 шт. круга)

    2. Антонен Гигонна (Франция) — отставание 34,8 (1)

    3. Кантен Фийон Майе (Франция) — 40,6 (2)

    7. Александр Логинов (Россия) — 57,5 (1)...

    20. Евгений Гараничев (Россия) — 2.36,9 (4)...

    27. Дмитрий Малышко (Россия) — 3.03,5 (3)...

    35. Александр Поварницын (Россия) — 3.45,3 (3)...

    53. Матвей Елисеев (Россия) — 5.40,5 (8)

    Напомним, ранее российские биатлонистки не смогли войти в топ-10 гонки преследования. 0

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