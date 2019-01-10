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    Виттоцци выиграла спринт в Оберхофе

    Биатлон
    Итальянка Лиза Виттоцци одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Лиза Виттоцци
    Лиза Виттоцци
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    Для итальянки это первая победа на Кубках мира. Второй стала Анаис Шевалье из Франции, третьей — шведка Ханна Эберг.

    Россиянки не попали в десятку сильнейших, лучшей из них стала Светлана Миронова (17-е место).

    1. Лиза Виттоцци (Италия) — 22.34,6 (0 шт. кругов)

    2. Анаис Шевалье (Франция) — отставание 5,3 (0)

    3. Ханна Эберг (Швеция) — 15,0 (0)

    4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 18,1 (1)

    5. Ирина Кривко (Белоруссия) — 21,6 (0)

    6. Вита Семеренко (Украина) — 29,1 (0). 0

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