Виттоцци выиграла спринт в Оберхофе

Итальянкаодержала победу в спринте на этапе

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Для итальянки это первая победа на Кубках мира. Второй стала Анаис Шевалье из Франции, третьей — шведка Ханна Эберг.

Россиянки не попали в десятку сильнейших, лучшей из них стала Светлана Миронова (17-е место).

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 22.34,6 (0 шт. кругов)

2. Анаис Шевалье (Франция) — отставание 5,3 (0)

3. Ханна Эберг (Швеция) — 15,0 (0)

4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 18,1 (1)

5. Ирина Кривко (Белоруссия) — 21,6 (0)

6. Вита Семеренко (Украина) — 29,1 (0). 0