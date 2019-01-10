Виттоцци выиграла спринт в Оберхофе

Лиза Виттоцци
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Для итальянки это первая победа на Кубках мира. Второй стала Анаис Шевалье из Франции, третьей — шведка Ханна Эберг.
Россиянки не попали в десятку сильнейших, лучшей из них стала Светлана Миронова (17-е место).
1. Лиза Виттоцци (Италия) — 22.34,6 (0 шт. кругов)
2. Анаис Шевалье (Франция) — отставание 5,3 (0)
3. Ханна Эберг (Швеция) — 15,0 (0)
4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 18,1 (1)
5. Ирина Кривко (Белоруссия) — 21,6 (0)
6. Вита Семеренко (Украина) — 29,1 (0). 0