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    Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России

    Фигурное катание
    Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала лучшей по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию.

    Алина Загитова
    Алина Загитова
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    За свой прокат Загитова получила от судей 80,62 балла.

    На втором месте после короткой программы — Александра Трусова (74,96 балла), а на третьем — Алена Косторная (74,70).

    Евгения Медведева во время своего выступления упала, исполняя двойной аксель. Ее результат — 62,24 балла.

    Чемпионат России. Женщины. Короткая программа

    1. Алина Загитова (Россия) — 80,62 балла
    2. Александра Трусова (Россия) — 74,96
    3. Алена Косторная (Россия) — 74,40
    4. Станислава Константинова (Россия) — 74,40
    5. Анна Щербакова (Россия) — 74,09...
    14. Евгения Медведева (Россия) — 62,24

    Произвольную программу женщины представят 22 декабря. 0

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