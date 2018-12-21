Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России

Алина Загитова
fsrussia.ru
За свой прокат Загитова получила от судей 80,62 балла.
На втором месте после короткой программы — Александра Трусова (74,96 балла), а на третьем — Алена Косторная (74,70).
Евгения Медведева во время своего выступления упала, исполняя двойной аксель. Ее результат — 62,24 балла.
Чемпионат России. Женщины. Короткая программа
1. Алина Загитова (Россия) — 80,62 балла
2. Александра Трусова (Россия) — 74,96
3. Алена Косторная (Россия) — 74,40
4. Станислава Константинова (Россия) — 74,40
5. Анна Щербакова (Россия) — 74,09...
14. Евгения Медведева (Россия) — 62,24
Произвольную программу женщины представят 22 декабря. 0