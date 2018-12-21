Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России

Олимпийская чемпионкастала лучшей по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию.

За свой прокат Загитова получила от судей 80,62 балла.

На втором месте после короткой программы — Александра Трусова (74,96 балла), а на третьем — Алена Косторная (74,70).

Евгения Медведева во время своего выступления упала, исполняя двойной аксель. Ее результат — 62,24 балла.

Чемпионат России. Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) — 80,62 балла

2. Александра Трусова (Россия) — 74,96

3. Алена Косторная (Россия) — 74,40

4. Станислава Константинова (Россия) — 74,40

5. Анна Щербакова (Россия) — 74,09...

14. Евгения Медведева (Россия) — 62,24

Произвольную программу женщины представят 22 декабря. 0