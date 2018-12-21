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    Фигурист Ковтун в четвертый раз стал чемпионом России

    Фигурное катание
    Фигурист Максим Ковтун выиграл чемпионат России, показав лучший результат и в короткой, и в произвольной программах в соревнованиях мужчин-одиночников.

    Максим Ковтун
    Максим Ковтун
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    Ковтун набрал 186,45 балла в произвольной программе и 281,59 в сумме.

    Фигурист стал четырехкратным чемпионом страны. Ранее он выигрывал турнир в 2014-2016 годах. Также в активе Ковтуна бронза чемпионата России-2017.

    Победитель двух последних чемпионатов России Михаил Коляда завоевал серебро с суммарным результатом 268,40 балла. Бронза — у Александра Самарина (265,49).

    Произвольная программа

    1. Максим Ковтун (Россия) — 186,45
    2. Александр Самарин (Россия) — 182,25
    3. Михаил Коляда (Россия) — 173,70
    4. Дмитрий Алиев (Россия) — 163,74
    5. Александр Петров (Россия) — 158,30
    6. Андрей Лазукин (Россия) — 156,23

    Итог

    1. Максим Ковтун (Россия) — 281,59
    2. Михаил Коляда (Россия) — 268,40
    3. Александр Самарин (Россия) — 265,49
    4. Андрей Лазукин (Россия) — 237,66
    5. Дмитрий Алиев (Россия) — 235,48
    6. Константин Милюков (Россия) — 231,68 0

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