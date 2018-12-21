Фигурист Ковтун в четвертый раз стал чемпионом России

Ковтун набрал 186,45 балла в произвольной программе и 281,59 в сумме.
Фигурист стал четырехкратным чемпионом страны. Ранее он выигрывал турнир в 2014-2016 годах. Также в активе Ковтуна бронза чемпионата России-2017.
Победитель двух последних чемпионатов России Михаил Коляда завоевал серебро с суммарным результатом 268,40 балла. Бронза — у Александра Самарина (265,49).
Произвольная программа
1. Максим Ковтун (Россия) — 186,45
2. Александр Самарин (Россия) — 182,25
3. Михаил Коляда (Россия) — 173,70
4. Дмитрий Алиев (Россия) — 163,74
5. Александр Петров (Россия) — 158,30
6. Андрей Лазукин (Россия) — 156,23
Итог
1. Максим Ковтун (Россия) — 281,59
2. Михаил Коляда (Россия) — 268,40
3. Александр Самарин (Россия) — 265,49
4. Андрей Лазукин (Россия) — 237,66
5. Дмитрий Алиев (Россия) — 235,48
6. Константин Милюков (Россия) — 231,68 0