Фигурист Ковтун в четвертый раз стал чемпионом России

Фигуриствыиграл чемпионат России, показав лучший результат и в короткой, и в произвольной программах в соревнованиях мужчин-одиночников.

Ковтун набрал 186,45 балла в произвольной программе и 281,59 в сумме.

Фигурист стал четырехкратным чемпионом страны. Ранее он выигрывал турнир в 2014-2016 годах. Также в активе Ковтуна бронза чемпионата России-2017.

Победитель двух последних чемпионатов России Михаил Коляда завоевал серебро с суммарным результатом 268,40 балла. Бронза — у Александра Самарина (265,49).

Произвольная программа

1. Максим Ковтун (Россия) — 186,45

2. Александр Самарин (Россия) — 182,25

3. Михаил Коляда (Россия) — 173,70

4. Дмитрий Алиев (Россия) — 163,74

5. Александр Петров (Россия) — 158,30

6. Андрей Лазукин (Россия) — 156,23

Итог

1. Максим Ковтун (Россия) — 281,59

2. Михаил Коляда (Россия) — 268,40

3. Александр Самарин (Россия) — 265,49

4. Андрей Лазукин (Россия) — 237,66

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 235,48

6. Константин Милюков (Россия) — 231,68 0