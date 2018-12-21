Хованцев: Логинов морально готов к борьбе с Йоханнесом Бе

Главный тренер сборной России по биатлону​ прокомментировал результаты 3-го этапа Кубка мира среди мужчин в спринте на 10 километров.

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Бе, результат которого составил 23 минуты 09,9 секунды. Вторым стал российский спортсмен Александр Логинов. Третье место занял швед Мартин Понсилуома.

«Сегодня Логинов показал очень серьезный результат с таким ходом особенно после небольшого спада в Хохфильцене и, конечно, того скандала с австрийской полицией.

Проиграл только Йоханнесу Бе. Гараничев мог выступить лучше, если бы не промахи на стойке. Радует, что Малышко​ начал подниматься по ходу гонки. Посмотрите на то, насколько отстают другие спортсмены.

Логинов очень близко подбирается к норвежцу. Необходимо вернуть свою стрельбу на ноль.

Я думаю, что морально Логинов готов к битве с Бе, главное, чтобы ничего не случилось на трассе, но надо помнить, что гонка непредсказуема в плане стрельбы», — сказал Хованцев в эфире трансляции гонки «Матч ТВ». 0