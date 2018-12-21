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    Хованцев: Логинов морально готов к борьбе с Йоханнесом Бе

    Биатлон
    Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев​ прокомментировал результаты 3-го этапа Кубка мира среди мужчин в спринте на 10 километров.

    Александр Логинов
    Александр Логинов
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    Гонку выиграл норвежец Йоханнес Бе, результат которого составил 23 минуты 09,9 секунды. Вторым стал российский спортсмен Александр Логинов. Третье место занял швед Мартин Понсилуома.

    «Сегодня Логинов показал очень серьезный результат с таким ходом особенно после небольшого спада в Хохфильцене и, конечно, того скандала с австрийской полицией.

    Проиграл только Йоханнесу Бе. Гараничев мог выступить лучше, если бы не промахи на стойке. Радует, что Малышко​ начал подниматься по ходу гонки. Посмотрите на то, насколько отстают другие спортсмены.

    Логинов очень близко подбирается к норвежцу. Необходимо вернуть свою стрельбу на ноль.

    Я думаю, что морально Логинов готов к битве с Бе, главное, чтобы ничего не случилось на трассе, но надо помнить, что гонка непредсказуема в плане стрельбы», — сказал Хованцев в эфире трансляции гонки «Матч ТВ». 0

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