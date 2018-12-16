Сборная России заняла четвертое место в женской эстафете Кубка мира

На Кубке мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла женская эстафета.

Россия завершила гонку на четвертом месте. До бронзовой награды россиянкам не хватило 35 секунд.

За российскую сборную выступали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова и Ирина Старых.

Победу в эстафете одержала сборная Италии. Второе место у Швеции, третье — у Франции.

Кубок мира. Хохфильцен. Эстафета. Женщины

1. Италия (Лиза Виттоцци, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо) — 01:10.58,7 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)

2. Швеция (Лина Перссон, Мона Брорссон, Эмма Нильссон), Ханна Эбер) — отставание 8,4 (0 + 8)

3. Франция (Анаис Шевалье, Жюли Симон), Селия Эмонье, Анаис Бескон) — 11,8 (0 + 9)

4. Россия (Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова, Ирина Старых) — 47,2 (0 + 6) 0