Тарасова и Морозов — бронзовые призеры финала Гран-при

Евгения Тарасова и Владимир Морозов
tellerreport.com
Джеймс и Сипре по итогам короткой и произвольной программ набрали 219,88 балла.
Китайцы Чэн Пэн и Цзинь Ян показали второй результат — 216,90 балла.
Российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов с результатом 214,20 стала третьей.
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт в сумме набрали 201,07 балла и заняли четвертое место.
Фигурное катание
Финал Гран-при. Ванкувер, Канада. Пары. Итоговое положение
1. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) — 219,882. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) — 216,903. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 214,204. Наталья Забияко — Александр Энберт (Россия) — 201,075. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 187,636. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 186,81