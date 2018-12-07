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    Логинов: Сегодня было тяжелее ходом, чем на индивидуальной гонке

    Биатлон
    Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свою бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке и признался, что испытывает болевые ощущения в спине.

    Александр Логинов
    Александр Логинов
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    Накануне 26-летний спортсмен упал в индивидуальной гонке.

    «Сегодня было тяжелее ходом, чем на индивидуальной гонке. На индивидуальной гонке на финишный круг я более свежим уходил, чем сейчас. Тем не менее, конечно, пытался по максимуму работать. Тренерам спасибо.

    Спина? Болевые ощущения есть, потому что удар достаточно серьезный был. Но это не мешало. Вчера очень оперативно сработали доктор с массажистом.

    С винтовкой тоже все в порядке. Я отдал ее оружейнику, он сказал, что просто очень много воды было в диоптре», — приводит слова Логинова официальный сайт Союза биатлонистов России. 0

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