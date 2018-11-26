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    Медведева назвала причины ухода от Тутберидзе

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    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила, почему после Олимпийских игр в Пхенчхане ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

    Евгения Медведева
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    По словам 19-летней спортсменки, она хотела больше проявлять себя.

    «Почему стиль работы в прежней команде больше не стал подходить? Потому что выросла и... Как правильно выразиться... Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане. Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. Это огромный срок.

    У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт. Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. И я хочу поддерживать этот уровень, чтобы просто показать, что весь предыдущий труд был не зря.

    Это Дудаков Сергей Викторович, Этери Георгиевна, Даня Глейхенгауз, Сережа Розанов, Людмила Борисовна Шалашова. Очень много людей со мной работали, и всем им я безумно благодарна.

    И та работа, которую со мной проделали эти люди, она во мне осталась. Но теперь я должна показать новую работу. Совместить две школы — русскую и канадскую. Нужно совокупить их, чтобы получилось нечто... Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится», — приводит слова Медведевой «Р-Спорт». 0

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