Загитова: Была сосредоточена скорее на прыжках, чем на образе

Россиянкапрокомментировала свою победу на этапе «Гран-при» в Москве.

«Мне есть куда стремиться. Я была сосредоточена скорее на прыжках, а не на образе. С каждым днем я стараюсь делать все более эмоционально на тренировках.

Это моя установка — чуть придерживать себя. Во время исполнения программы я разговариваю сама с собой, в голове у меня звучит голос Этери Георгиевны», — сказала Загитова в эфире канала «Матч ТВ».

Результат Загитовой составил 222,95 балла. Она вышла в финал «Гран-при».

Ранее Загитова выиграла этап «Гран-при» в Финляндии. 0