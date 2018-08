Российские гандболистки выиграли юниорский чемпионат мира

Гандболистки сборной России выиграли юниорский чемпионат мира U18, который проходил в Польше.

В финале российские спортсменки обыграли команду Венгрии со счётом 29:27 (15:12).

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стала Елена Михайличенко, забившая 10 мячей, еще 8 раз отличилась Валерия Кирдяшева, 5 голов забила Екатерина Левчина.

Бронзовыми призёрами стали гандболистки команды Южной Кореи, обыгравшие в матче за третье место соперниц из Швеции со счётом 34:27.

.@rushandball 🇷🇺 are the Youth world champions! With a 29:27 victory over a strong @MKSZhandball 🇭🇺, they defended successfuly the title they had earned at Slovakia 2016 🎉🎉🎉#Poland2018 pic.twitter.com/Duo2QF1S53