Тутберидзе надеется услышать слова благодарности от Медведевой

Тренерпрокомментировала новость о переходе ее подопечнойк другому специалисту – канадцу

Медведева и Тутберидзе сотрудничали 11 лет. Под руководством Этери Евгения стала двукратной чемпионкой мира и завоевала серебро Олимпийских игр 2018 года.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать "спасибо". Это первое.

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А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.