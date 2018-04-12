Самуэльссон: Не хочу, чтобы IBU стала новой ФИФА

Серебряный призер Олимпиады-2018выразил мнение, что причиной коррупции в Международной федерации биатлона (IBU) является ее президент

СМИ: Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами

Напомним, что во вторник, 10 апреля, в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски по допинговому делу, расследование которого проводит ВАДА, а информатор Григорий Родченков сотрудничает со следствием.

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«Очень плохо, что у биатлонистов такой президент. Когда встречаешь Бессеберга или другого высокопоставленного чиновника IBU и хочешь обсудить важные вопросы, встречаешь беспечность.

Там нет ни одного человека, который хотел бы взять воспринимать проблемы с допингом серьезно.

Я, конечно, не встречался с Бессебергом лично, но на чемпионате мира были встречи, куда нас приглашали и где был он. Бессеберг ведет себя очень небрежно, он не воспринимает нас всерьез.

Я не думаю, что у самой Норвегии есть проблемы с допингом – речь идет только о человеке.

Бессеберг слишком долго сидит на этом посту. Занимая такие должности столько времени, если вы не коррумпированы с самого начала, вы скоро таким станете.

Я думаю, что он приобрел так много власти, которая дает так много денег – это вынуждает становиться ветреными через некоторое время.

А мы, спортсмены, не хотим, чтобы IBU стала новой ФИФА. В ФИФА было много коррупции, и, похоже, что в IBU она тоже существует», – цитирует Самуэльссона «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Aftonbladet.

Напомним, что Бессеберг покинул свой пост на время расследования, связанного с сокрытием положительных допинг-проб россиян.