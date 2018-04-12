СМИ: Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами

Утверждается, что 17 из 22 российских биатлонистов, которые выступали в минувшем сезоне на Кубке мира и Кубке IBU, имеют доказанные допинг-случаи.
По данным VG, у полиции есть несколько источников информации о том, что Бессеберг и другие представители руководства IBU скрывали допинг-пробы российских биатлонистов.
Ранее в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски в связи с сокрытием положительных допинг-проб россиян.
Глава IBU Бессеберг и генсек Реш — фигуранты уголовного расследования
Сам Бессеберг уже заявил, что планирует уйти в отставку до того, как завершится расследование.