Глава IBU Бессеберг и генсек Реш — фигуранты уголовного расследования

(IBU) выступил с пресс-релизом об обыске в штаб-квартире организации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в офисе IBU прошли обыски, которые могли быть связаны с расследованием коррупции в допинговых делах.

«Федеральная уголовная полиция Австрии провела обыск в штаб-кварире Международного союза биатлонистов во вторник, 10 апреля.

Обыск связан с расследованием, в котором основное внимание уделяется президенту IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю IBU Николь Реш.

В связи с продолжающимся расследованием генеральный секретарь запросила разрешение временно освободить ее от должности в IBU.

IBU полностью сотрудничает со следствием, штаб-квартира продолжает работу в соответствии с графиком, исполнительный директор Мартин Кухенмайстер исполняет обязанности генерального секретаря.

Исполком IBU серьезно относится к этому вопросу и продолжает придерживаться принципов работы в соответствии с самыми высокими стандартами управления и прозрачности.

IBU будет информировать все заинтересованные стороны о дальнейших событиях», — цитирует заявление «Спорт-Экспресс».