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    Глава IBU Бессеберг и генсек Реш — фигуранты уголовного расследования

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    Андерс Бессеберг
    На фото:Андерс Бессеберг
    Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с пресс-релизом об обыске в штаб-квартире организации.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в офисе IBU прошли обыски, которые могли быть связаны с расследованием коррупции в допинговых делах.

    «Федеральная уголовная полиция Австрии провела обыск в штаб-кварире Международного союза биатлонистов во вторник, 10 апреля.

    Обыск связан с расследованием, в котором основное внимание уделяется президенту IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю IBU Николь Реш.

    В связи с продолжающимся расследованием генеральный секретарь запросила разрешение временно освободить ее от должности в IBU.

    IBU полностью сотрудничает со следствием, штаб-квартира продолжает работу в соответствии с графиком, исполнительный директор Мартин Кухенмайстер исполняет обязанности генерального секретаря.

    Исполком IBU серьезно относится к этому вопросу и продолжает придерживаться принципов работы в соответствии с самыми высокими стандартами управления и прозрачности.

    IBU будет информировать все заинтересованные стороны о дальнейших событиях», — цитирует заявление «Спорт-Экспресс».

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