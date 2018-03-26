Цветков: Понимал, что рано или поздно должен был выстрелить

Капитан мужской сборной России по биатлонуподелился эмоциями от первой личной победы на этапе Кубка мира.

Напомним, что россиянин выиграл заключительную гонку биатлонного Кубка мира-2017/18 у мужчин – масс-старт на этапе в Тюмени

«Единственное место, где можно убежать от преследователей, это выход с большого подъёма перед большим спуском. Там уже негде будет отыгрываться.

Эту тактику я продумал ещё перед гонкой и сделал то, что и должен был. Четыре круга я шёл за спинами у ребят и понимал, что нужно немного экономить силы.

Если бы я пошёл вперёд с первого круга, мне бы не хватило сил и я бы понял, что не смогу отработать финиш.

Не знаю по поводу статуса капитана, но у меня была хорошая подводка, и я почувствовал хорошую форму именно в это время. Мы к этому шли долгое время.

Я понимал, что рано или поздно должен был выстрелить. Конечно, мне было жаль, что не получилось поехать на Олимпиаду.

Но за это время я победил расстройство и восстановил силы. Я осознал свои ошибки и старался отработать концовку сезона по максимуму.

Выражение "Это только цветочки"? Это не выражение, а посыл для людей. Хоть олимпийский сезон был сложен, мне было важно, чтобы люди поддерживали меня и не опускали рук.

Я очень признателен многим болельщикам за то, что не бросили команду в сложной ситуации и поддерживали нас до конца. Мне неприятно было бы слышать о том, какие мы неудачники.

Я не всегда был доволен стрельбой. В некоторых гонках мог бы отработать лучше. Периодически возникали проблемы с лыжами, но я не паниковал, потому что доверял тренерскому коллективу.

Проще переговорить с наставниками и прийти к общему мнению. Я не хочу раздувать скандалы», — приводит слова Цветкова пресс-служба СБР.