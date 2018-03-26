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    Цветков: Понимал, что рано или поздно должен был выстрелить

    Биатлон
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    Максим Цветков
    На фото:Максим Цветков
    Капитан мужской сборной России по биатлону Максим Цветков поделился эмоциями от первой личной победы на этапе Кубка мира.

    Напомним, что россиянин выиграл заключительную гонку биатлонного Кубка мира-2017/18 у мужчин – масс-старт на этапе в Тюмени

    «Единственное место, где можно убежать от преследователей, это выход с большого подъёма перед большим спуском. Там уже негде будет отыгрываться.

    Эту тактику я продумал ещё перед гонкой и сделал то, что и должен был. Четыре круга я шёл за спинами у ребят и понимал, что нужно немного экономить силы.

    Если бы я пошёл вперёд с первого круга, мне бы не хватило сил и я бы понял, что не смогу отработать финиш.

    Не знаю по поводу статуса капитана, но у меня была хорошая подводка, и я почувствовал хорошую форму именно в это время. Мы к этому шли долгое время.

    Я понимал, что рано или поздно должен был выстрелить. Конечно, мне было жаль, что не получилось поехать на Олимпиаду.

    Но за это время я победил расстройство и восстановил силы. Я осознал свои ошибки и старался отработать концовку сезона по максимуму.

    Выражение "Это только цветочки"? Это не выражение, а посыл для людей. Хоть олимпийский сезон был сложен, мне было важно, чтобы люди поддерживали меня и не опускали рук.

    Я очень признателен многим болельщикам за то, что не бросили команду в сложной ситуации и поддерживали нас до конца. Мне неприятно было бы слышать о том, какие мы неудачники.

    Я не всегда был доволен стрельбой. В некоторых гонках мог бы отработать лучше. Периодически возникали проблемы с лыжами, но я не паниковал, потому что доверял тренерскому коллективу.

    Проще переговорить с наставниками и прийти к общему мнению. Я не хочу раздувать скандалы», — приводит слова Цветкова пресс-служба СБР.

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