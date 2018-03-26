Мякяряйнен: На последнем этапе мне удалось сделать чудо

Финcкая биатлонисткапрокомментировала победу в общем зачёте Кубка мира, судьба которого решилась в заключительном масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Тюмени.

Мякяряйнен стала шестой, а её конкурентка Анастасия Кузьмина – только 11-й. В итоге спортсменок разделили 3 балла.

«Это мой третий "Большой хрустальный глобус". Но эмоции сегодня были как в первый раз. Наверное, это связано с тем, что перед гонкой было очень сильное напряжение.

Всё должно было решиться в масс-старте, мы с Настей Кузьминой находились очень близко в общем зачёте. Для меня это была одна из самых волнительных гонок за всю карьеру.

Я видела, что Насте тяжело. Понимала, что у меня есть шанс оторваться от неё. На последнем круге я просто оставила все силы.

Когда поняла, что смогла создать нужный гандикап, просто не поверила своим глазам. А потом нахлынули эмоции…

Компенсировала ли победа в Кубке мира неудачу на Олимпиаде? Это всё-таки разные вещи. Я очень расстроена, что у меня не получились Игры в Пхёнчхане.

Но я старалась отбросить эти мысли в сторону. На последнем этапе мне удалось сделать практически чудо, и сейчас я счастлива!» — приводит слова Мякяряйнен «Тюменская арена».