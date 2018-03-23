Кравцов не будет переизбираться на пост президента СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР)принял решение не переизбираться на этот пост.

«Могу сказать только одно: чтобы сегодня СБР был правомочен в своих действиях и принимал мероприятия, завершающие международный биатлонный сезон, со своей стороны я сделал все, начиная с исполкома, на котором нас могли дисквалифицировать.

Тогда бы нас ожидала та же участь, что федерации лёгкой и тяжелой атлетики. Несмотря ни на что, сегодня команда в полном составе продолжает участвовать в международных соревнованиях, финал Кубка мира проходит в Тюмени.

Кроме того, у меня большая ответственность и большой объем работы по моей первой должности. И у меня нет времени отвлекаться и вступать в перепалку с олигархами российского биатлона, которые кроме громогласных заявлений больше ничего не делают», — цитирует Кравцова ТАСС.

Кравцов возглавил СБР четыре года назад после Олимпийских игр в Сочи. Ранее о своем желании возглавить СБР заявил четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Владимир Драчев.