Загитова против Медведевой. 1:0

Гениальная программ Загитовой

«На чемпионате Европы стало особенно очевидно, насколько гениально подобраны для Загитовой обе ее программы этого сезона», — говорится в статье Екатерины Кулиничевой на «СЭ». «Это платье, сидящее абсолютно идеально. Трудно представить себе сейчас, что могло бы сработать лучше. Музыка, хореография и драйвовое исполнение дополняют друг друга, как паззл, и позволяют захватить аудиторию буквально за несколько минут. К концу программы ты уже и не думаешь, похоже ли это на балет Большого театра или не очень. Сама исполнительница, само собой, тоже не промах.

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Для того, чтобы эти постановки срабатывали таким образом, нужен колоссальный драйв, иначе это просто не будет смотреться. Но с ним в Москве у Алины никаких проблем не возникло. В короткой программе под волной этой нечеловеческой энергии от ее "Лебединого озера" случилось нечто совершенно непредставимое – как будто померкла и отошла на второй план тонкая концептуальная постановка Медведевой о полете души в клиническую смерть. Такого единения между залом и спортсменкой на льду не было, возможно, даже у Костнер, чьи олимпийские программы также призваны подчеркнуть козыри итальянки.

Аналогичный эффект был и в загитовском "Дон Кихоте". Но это не новость, тут все было понятно еще в начале сезона. Не исключено, что именно поэтому она и выиграла в этот день. Именно поэтому разрыв между ней и Медведевой в оценке за компоненты оказался таким небольшим. Судьи, в конце концов, тоже люди.»

В чем Загитова сильнее?

«Сегодня, на чемпионате Европы, Женя была прекрасна в произвольной программе – новое платье (долой черное!), кристальные прыжки (сомнительное ребро на лутце не в счет), новые эмоции. Но обыгрывать Загитову при чистом прокате теперь нечем. Факт, который перед сезоном казался сомнительным, стал очевидным.

За день до произвольной программы я стоял за бортиком запасного катка "Мегаспорта" и, не отрывая глаз, следил за Медведевой и Загитовой. Больше никто из сильнейшей разминки на вечернюю тренировку не вышел. Они штамповали прыжок за прыжком (я сбился на третьем десятке у Загитовой, которая прыгала чуть чаще), не сорвав ни одного за почти 40 минут, и пошли в раздевалку в обнимку с мягкими игрушками. Каждая со своей: у Загитовой белого цвета, у Медведевой – фиолетового. Уже тогда стало понятно – обе готовы катать произвольную безупречно.

Программа Загитовой сложнее и насыщеннее – за счет двух ультра-каскадов. Все прыжковые элементы расставлены во второй части – это еще один бонус. Оценки за компоненты, которые в начале сезона Загитовой придерживали (68,35 в Китае, 70,42 в финале Гран-при), теперь на заоблачном уровне – 75,30. Даже выше, чем у Костнер.

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И два балла, которые Медведева пока компенсирует компонентами в произвольной, уже не спасают. Надо придумывать что-то новое – вот только знают ли в команде Медведевой рецепт? Ведь это и команда Загитовой тоже.

Сегодня Загитова, после победы на Европе, не превратилась в главную фигуристку России – пока это по-прежнему Медведева. Но повела в счете (мы же не будем считать всерьез встречу на чемпионате России-2016, правда?) – по-настоящему их противостояние началось только сегодня. И хочется, чтобы оно продолжалось как можно дольше – возможно, это самое интересное, что сейчас есть в фигурном катании.

А до их следующей встречи – на Олимпиаде в Пхенчхане – остался ровно месяц. Засекайте», — пишет автор Sports.ru Алексей Авдохин.

Медведева сделала все, что могла

«Евгении для победы нужно было практически повторять свой мировой рекорд, поскольку она каталась последней и все точно знала. Медведева сделала все, что могла сделать. Самое главное – она вернулась после серьезной для фигуристки травмы и вернулась побеждать. Как бы сама Евгения не убеждала всех, что для нее главное – факт возвращения, ее лицо после объявления оценок сказало все красноречивее слов. Чемпионка мира закрыла глаза от разочарования.

Но это только первый раунд великой битвы в женском катании. Второй будет на Олимпиаде», — резюмирует колумнист «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Евгения Медведева Фото: isu.org

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа 1. Алина Загитова (Россия) – 157,972. Евгения Медведева (Россия) – 154,293. Мария Сотскова (Россия) – 132,114. Каролина Костнер (Италия) – 125,955. Луна Хендрикс (Бельгия) – 121,786. Николь Райичова (Словакия) – 110,897. Николь Шотт (Германия) – 109,478. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 106,809. Алексия Паганини (Швейцария) – 106,6710. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 105,56

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Итоговый результат 1. Алина Загитова (Россия) – 238,242. Евгения Медведева (Россия) – 232,863. Каролина Костнер (Италия) – 204,254. Мария Сотскова (Россия) – 200,815. Луна Хендрикс (Бельгия) – 176,916. Николь Райичова (Словакия) – 171,907. Алексия Паганини (Швейцария) – 161,628. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 159,709. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 159,4810. Николь Шотт (Германия) – 157,84

Французы совершенны

В танцах на льду ожидаемо победили двукратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, обновившие два мировых рекорда – в произвольной программе (121,87) и в сумме (203,16).

«Говорить очередные громкие слова про Пападакис и Сизерона бессмысленно. Три "десятки" в оценках за компоненты, единственный элемент третьего уровня (все остальные, не считая не оцениваемых уровнями хореографических – максимального, четвертого) при довольно строгом судействе, два новых мировых рекорда – в произвольном танце и по общей сумме. Результат Габи и Гийома в произвольном танце всего на три балла меньше максимально возможной при нынешних правилах оценки. Иными словами, в субботу зрители в "Мегаспорте" видели нечто, очень близкое к совершенству. Часто ли в их жизни такое бывает?

Но есть, конечно, что-то, чего не показывают сухие цифры. К счастью, мы живем в эпоху, когда прокат такого рода становится быстро доступен в сети буквально за пару кликов. Можно только в очередной раз повторить: смотреть на людей, которым в жизни посчастливилось заниматься тем, для чего они были рождены, – особенное, мало с чем сравнимое удовольствие. Это на случай, если кому-то еще нужен дополнительный аргумент, чтобы посмотреть на французов», — пишет Екатерина Кулиничева из «СЭ».

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон Фото: isu.org

Кто едет на Олимпиаду?

«Чемпионат удался. Завтра – показательное шоу плюс совещания ФФКР, где определится окончательный олимпийский состав сборной России, и потом — тишина до Пхенчхана...

Наш состав для Пхенчхана я вам легко могу сообщить и сейчас, совершенно не боясь ошибиться: мужчины – Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, женщины – Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова, пары – Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт, танцы – Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин.

Это никакая не догадка, а совершенная очевидность. Также понятно, что командный олимпийский турнир от России в короткой программе начнут Коляда, Тарасова/Морозов, Боброва/Соловьев и, скорее всего, Медведева. Варианты с заменами возможны, но, пожалуй, только перед произвольной», — считает обозреватель «Советского спорта» Лев Тигай.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Произвольный танец 1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 121,87 (мировой рекорд)2. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 112,703. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 109,484. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 106,175. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 105,896. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 103,107. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 99,878. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 99,689. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 98,9710. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 98,43